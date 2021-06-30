Нижегородцы в 50 раз вышли на акцию протеста около парка «Швейцария»

Юбилейная 50-я акция протеста около парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде прошла во вторник, 29 июня. Об этом сообщается на странице в социальной сети Попечительского совета парка.

В этот раз на акцию протеста у парка вышло 45 человек, они выступают против благоустройства парка по существующему проекту. Активисты считают, что благоустройство в парке «Швейцария» ведут с нарушениями природоохранного законодательства.

Так, они собираются каждый вторник. Известно, что защитникам уже удалось добиться возвращения в парк вырезанных зеленых территорий, сокращения числа запланированных читален, а также двух встреч с губернатором. Кроме того, в правительстве отказались от строительства башен, мостов, коворкингов и снизили стоимость туалетов.

Напомним, что готовность детского парка на территории парка «Швейцария» специалисты оценивают на 75%. Сейчас работы по благоустройству парка выполняют 550 человек. Сейчас в детском парке уже установили два туалета, смонтировали оборудование для сухого фонтана и его надземную часть, рабочие подготовили основания для основных прогулочных дорожек, высадили деревья, а также в процессе монтажа находятся опоры освещения и укладывается плитка. В конце подрядчик обещает высадить цветы и кустарники.