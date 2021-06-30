В Нижнем Новгороде прошли проверки кинотеатров

Сотрудники департамента региональной безопасности проверили работу кинотеатров и соблюдение указа губернатора «О введении режима повышенной готовности» в среду, 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

С представителями юридических лиц состоялись профилактические беседы.

Стоит отметить, за нарушение указа губернатора предусмотрено наказания - предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание для граждан от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП – от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что, согласно нововведениям, посетить кинозал смогут посетители предоставив оригинал (qr-кода с ЕПГУ) одного из следующих документов:

· сертификат профилактической прививки от COVID-19;

· отрицательный результата ПЦР-тестирования на COVID-19 (действителен три дня)

· результат исследования на наличие антител к COVID-19 (действителен 60 дней)

· «универсальный документа посетителя мероприятий» (находится в разработке); для детей младше 18 лет нужен экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (действителен три дня).