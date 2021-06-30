Движение по улице Станиславского ограничат в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено по улице Станиславского в Нижнем Новгороде с 18.00 2 июля до 23.59 4 июля. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет местный проезд возле дома № 10 по ул. Станиславского.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта в Нижнем Новгороде приостановят с 00:01 до 23:59 на Нижне-Волжской набережной, площадях Благовещенской и Маркина 26 июня, 3, 10,17,24, 31 июля, а также 7,14,28 августа и 4,11 и 18 сентября 2021 года.