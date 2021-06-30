Три тысячи новых рабочих мест создадут в Нижегородской области

Около 3 тысяч новых рабочих мест создадут в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, заявки на участки под 165 инвестпроектов получили одобрение регионального совета по земельным и имущественным отношениям.

- Большинство проектов, под которые были одобрены земельные участки в Нижегородской области, направлено на развитие обрабатывающих производств: металлургии, химической и деревообрабатывающей отрасли, производства строительных материалов. Также инвесторы часто подают заявки на участки под реализацию проектов с социальной направленностью – под строительство спортивных и медицинских диагностических комплексов, – отметил губернатор Нижегородской области.

Так по словам Глеба Никитина, общий объем инвестиций по одобренным проектам составит 143,5 млрд руб. Реализация новых инвестпроектов не только обеспечит регион новыми рабочими местами, но и даст дополнительные налоговые поступление в бюджет. Их можно будет направить на развитие инфраструктуры и улучшение жизни нижегородцев.

Стоит отметить, что в 2021 году Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), где заняла 6-е место.