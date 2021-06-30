14 тысяч новых случаев онкозаболеваний выявили в Нижегородской области

В прошлом году было диагностировано более 14 тысяч новых случаев заболевания онкологией, из них около 80 – у детей. Об этом сообщил главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергей Гамаюнов на пресс-конференции.

Так, на сегодняшний день уже появились новые методы диагностики, которые способны выявить болезнь на ранней стадии и сразу начать лечение.

- Чем больше онкологических больных выявлено на территории региона, тем лучше работает медицинская служба. Это значит, часть нижегородцев просто не дошла до диагностических процедур. Коронавирус - это не на месяц, не стоит забрасывать другие обследования. И вообще людям нужно менять свою философию – приходить к врачу не когда уже что-то заболело, а когда не беспокоит ничего. Все заболевания на первой стадии не проявляют себя вообще никак, - отметил Сергей Гамаюнов.

В Нижегородской области самыми распространенными онкозаболеваниями являются: рак легких, молочной железы, кожи, колоректальный рак и гинекологическая сфера, у мужчин - рак предстательной железы.

Также по словам главврача, 80% случаев заболевания рака легких связано с курением. Несмотря на то, что влияние кальянов и прочего на развитие рака легких сегодня не доказано, медики уверены, что это не приносит пользу и может нанести вред. Большинство онкологических заболеваний либо предотвратимы, либо их можно выявить на ранней стадии. Для того, чтобы обезопасить себя, необходимо систематически посещать врача и поменять образ жизни.