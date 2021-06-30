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Общество30 июня 2021 14:11

Потребители АО "Теплоэнерго" снова могут оплатить долги без пени

Стать участником такой акции можно до 30 сентября
Екатерина КУРОЧКИНА
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Потребители АО "Теплоэнерго" снова могут оплатить долги без пени Фото: пресс-служба компании АО "Теплоэнерго"

Потребители АО "Теплоэнерго" снова могут оплатить долги без пени Фото: пресс-служба компании АО "Теплоэнерго"

Нижегородцы, имеющие задолженность за услуги АО «Теплоэнерго», смогут оплатить долги без пени до 30 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании АО "Теплоэнерго".

Так, объявлен старт новой акции «Прощайте, пени-2!», поучаствовать в которой можно будет с 1 июля по 30 сентября 2021 года.

Принять участие в акции смогут потребители, которые по состоянию на 1 июля 2021 года имеют просроченную задолженность за услуги АО «Теплоэнерго» за отопление и горячую воду.

Для участия нужно оплатить просроченную задолженность, зарегистрировать заявление об участии через личный кабинет на сайте теплоэнерго-нн.рф и оплачивать коммунальные услуги за отопление и горячую воду вовремя и в полном объёме, начиная с месяца регистрации заявления об участии в акции и до 10 декабря 2021 года.

Справочную информацию и подробности проведения акции можно получить по телефону 277-91-31 (круглосуточно) и в абонентских пунктах по адресам: ул. Бекетова д.5, Московское шоссе д.83, ул. Коминтерна, д.139, пр. Гагарина д.228 (2 этаж).

Однако, компания отмечает, что условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, являющиеся предметом судебного разбирательства. В этом случае сначала будет нужно оплатить пени и государственную пошлину, а затем зарегистрировать заявление об участии. Кроме того, согласно условиям акции, размер пени, подлежащих отмене, не может превышать сумму задолженности.