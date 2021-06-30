Дзержинские школы перейдут на пятидневку Фото: пресс-служба администрации города Дзержинска Нижегородской области

Школы Дзержинска перейдут на пятидневную учебную неделю уже с 1 сентября этого года. Об этом сообщила заместитель главы города Ольга Палеева в воскресенье, 27 июня, во время онлайн-фестиваля «Город молодежи».

В первую очередь на пятидневную неделю перейдут начальные классы, которые уже подтвердили свое намерение. Что же касается среднего звена, здесь школы решают самостоятельно: в некоторых школах к смене графика готовятся только 5-е классы, в некоторых – с 5-го по 8-й, а где-то все классы с 5-го по 9-й. Ученики же старших классов будут учиться по прежнему графику.

- Пятидневная учебная неделя – это, конечно, новшество для большинства наших школ. Тем не менее, с переходом на этот график у ребят, думаю, появится чуть больше свободного времени на увлечения, на занятия хобби и тем, что их интересует помимо учебы. Благодаря этому наши школьники смогут развиваться более разносторонне, - отметила Ольга Палеева.

Кроме того, родители совместно с руководителями и педагогами смогут выбрать именно тот график, который будет больше подходить их детям.

Напомним, что члены постоянной комиссии городской Думы по социальной политике на заседании во вторник, 22 июня, обсудили возможные меры по ликвидации второй смены в школах города. Сейчас во вторую смену учатся 25 тысяч учеников. Причинами такой заметной тенденции является капитальный ремонт в 10 учебных учреждениях города и увеличение темпов строительства жилья. Так, детей из новых ЖК не могут принять в школы, так как школы переполнены, а новые не успевают строиться.