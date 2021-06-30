«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» проводит конкурс «Клиника года – 2021»

С 10 июня по 10 сентября на сайте «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» проводится ежегодный конкурс «Клиника года – 2021». Его участниками стали ведущие клиники города и самые известные врачи Нижегородской области.

- Главная цель проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов, - рассказывают организаторы. – Итоги регионального конкурса будут подведены 10 сентября.

Посетитель сайта в сутки может проголосовать за одного участника в каждой номинации. Голосовать можно каждый день по ссылке.

Подробнее познакомиться с участниками конкурса можно здесь.