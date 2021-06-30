336 новых случаев заражения выявили в регионе за последние сутки

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 336 новых зараженных covid-19. Всего, по данным на 30 июня 2021 года, зарегистрировано 124 485 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Количество смертей в регионе достигло 4 190, а за последние сутки умерло двадцать семь нижегородцев.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск и г. Бор, а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах.

Число новых выздоровевших нижегородских пациентов сейчас составляет 170 человек. Всего с начала пандемии 116 204 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (6 209 новых случаев), Московской области (2 453 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 374 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.