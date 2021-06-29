Дмитрий Сивохин оценил результаты работы Нижегородского водоканала за 2020 год

Результаты работы Нижегородского водоканала за 2020 год оценил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин. Фото: АО «Нижегородский водоканал»

Результаты работы АО «Нижегородский водоканал» за 2020 год оценил пе6рвы заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин. В ходе заседания обсуждалась финансово-хозяйственную деятельность, темпы капитального ремонта и обновления сетей и сооружений. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

- Для нижегородцев самое важное, чтобы водоканал обеспечивал город бесперебойным водоснабжением и водоотведением. И предприятие над этим работает, - подчеркнул Дмитрий Геннадьевич.

В обозримом будущем предприятию предстоит заняться расширением зоны своей деятельности и работать с тарифной политикой.

- Речь о присоединенных к Нижнему Новгороду территориях, таких как Новинки, Окский берег, добавил первый заместитель.

В настоящее время Нижегородский водоканал ведет активную работу по подготовке объектов к 800-летию Нижнего Новгорода. В частности, предприятие готовится к реконструкции Нижегородской станции аэрации по программе «Оздоровление Волги».

– Также необходимо продолжать развиваться в плане цифровизации. Количество и сложность этих задач – колоссальная нагрузка и серьезный вызов для предприятия, - добавил гендиректор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков. – Но потенциал есть, люди на предприятии работают профессиональные.

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