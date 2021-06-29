Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородцам вакцину «Спутник»

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопросы нижегородцев о вакцинации. Большинство интересовали вопросы об обязательной вакцинации.

- Есть ли у нас какие- то еще вакцины, кроме Спутника? Хотела бы прививаться другой, - спросили у министра.

- Можно и Спутником, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. - Самая изученная вакцина. Не верьте в слухи. Другие вакцины тоже есть. Но их объемы очень малы.

- Можно ли сделать в Нижнем Новгороде прививку однокомпонентной вакциной спутник лайт? - интересовались другие.

- Нет поставок этой вакцины. Когда придёт, будет использоваться преимущественно для ревакцинации, - ответил Мелик-Гусейнов.

По данным на 29 июня 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 124 485 человек. За сутки выявлено 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.