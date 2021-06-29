Шесть приоритетных территорий Нижнего Новгорода выбраны для комплексного развития

Шесть приоритетных территорий в Нижнем Новгороде выбрали для работ в рамках будущего комплексного развития. Речь идет о трёх территориях, расположенных в нагорной части города, и ещё трёх, которые находятся в заречной части. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что в конце 2020 года в Градостроительный кодекс РФ внесли изменения, закрепляющие понятие комплексного развития территорий. После этого были выбраны оценочные критерии территорий для занесения в программу КРТ. И, естественно, большое внимание уделялось обращениям нижегородцев, живущих в домах ветхого фонда или без инфраструктуры.

Так, градостроительный анализ показал, что для реновации рассматриваются 83 площадки жилой застройки в каждом районе Нижнего Новгорода.

Однако пилотных территорий было выбрано всего шесть: в районе улицы Бекетова; в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги; а также на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина - Энтузиастов и Менделеева – Правды.

- Мы учитывали ветхость и износ расположенных на этих территориях домов, а также соответствие существующей застройки генеральному плану, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

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