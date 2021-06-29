25-этажную гостиницу планируют построить в Сормове

В Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется построить 25-этажную гостиницу, три высотных жилых дома и спортивный комплекс. Об этом сообщает «Гипер НН» со ссылкой на материалы майского заседания Архитектурного совета Нижегородской области.

- Заказчиком данного проекта выступает спецзастройщик ЖК «Светлоярский», а разработчиком проекта Intragrad, - говорится в материалах. – Сама гостница разместится на участке в тысяч квадратных метров в границах улиц Телеграфной, Светлоярской и Василия Иванова. Площадь 25-этажного здания составит 21 250 квадратов. Сразу за отелем планируется построить спорткомплекс.

Но и это еще не все – вдоль улицы Василия Иванова должны быть возведены три высотных жилых дома. Предполагается, что их высота составит не менее 17 этажей.