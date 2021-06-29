Фестиваль «Столица закатов» уходит на двухнедельный перерыв в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде уходит на двухнедельный перерыв и продолжится уже во второй половине июля. Возобновить концерты под открытым небом и запуск фейерверков планируют уже 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Организаторы мероприятия рассчитывают, что за время перерыва темпы вакцинации от COVID-19 продолжат расти. Таким образом, есть надежда, что ещё большее количество нижегородцев и гостей города смогут посетить мероприятие, соблюдая все необходимые меры безопасности.

Напомним, что первый день фестиваля «Столица закатов» прошёл в Нижнем Новгороде 12 июня 2021 года. Главным событием того дня стало выступление Хора Турецкого и фейерверка от пиротехнической команды «Салют 52».

На второй день фестиваля в качестве хэдлайнера был приглашен Леонид Агутин, а на третий день фестиваля на сцену вышла певица MARUV.

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