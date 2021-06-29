Пляж на озере Святом в Дзержинске стал самым популярным местом отдыха горожан

Пляж на озере Святом в Дзержинске в минувшие выходные посетило почти 4 тысячи человеке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Дзержинск.

В такую жаркую погоду эта зона для купания стала самым популярным местом отдыха горожан, ведь здесь сочетается безопасность и комфортное расположение.

- Несмотря на очень большой поток отдыхающих, на озере Святом не зафиксировано серьезных ЧП с угрозой для жизни, - рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Дзержинска Олег Михайленко. - Радует, что жители в большинстве своем отдыхают культурно и понимают, что любые предпринятые меры не исключают личного ответственного отношения каждого человека к своей безопасности и безопасности своих детей.

Ежедневно на пляже у озера Святое работают спасатели, которые наблюдают за безопасностью на воде, но и в случае нарушения общественного порядка могут воспользоваться тревожной кнопкой.

Напомним, что на территории пляжа продолжается благоустройство. Сейчас рабочие занимаются установкой спасательной вышки, которая значительно увеличит сектор наблюдения для спасателей.

Кстати, воду в Святом озере каждую неделю проверяют на соответствие санитарно-химическим и микробиологическим требованиям. Она находится в зоне нормальных показателей.

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