Юрий Шалабаев сделал прививку от коронавируса

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев привился от COVID-19. Фото: Пресс-служба городской администрации.
Накануне мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сделал прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Для мужчины это решение было осознанным и единственно верным. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- У меня не было никаких сомнений в том, прививаться или нет, потому что это единственный шанс сберечь свое здоровье, здоровье близких, - поделился глава города. - Все проходит под контролем врачей. Процедура быстрая и безболезненная.
Напомним, что противопоказаниями к прививке от коронавируса считается:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. При нетяжелых формах ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ-вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- детский возраст до 18 лет.
О противопоказаниях к вакцинации необходимо проконсультироваться с врачом.
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