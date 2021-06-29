Юрий Шалабаев сделал прививку от коронавируса

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев привился от COVID-19. Фото: Пресс-служба городской администрации.

Накануне мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сделал прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Для мужчины это решение было осознанным и единственно верным. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- У меня не было никаких сомнений в том, прививаться или нет, потому что это единственный шанс сберечь свое здоровье, здоровье близких, - поделился глава города. - Все проходит под контролем врачей. Процедура быстрая и безболезненная.

Напомним, что противопоказаниями к прививке от коронавируса считается:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. При нетяжелых формах ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ-вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- детский возраст до 18 лет.

О противопоказаниях к вакцинации необходимо проконсультироваться с врачом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!