ВТБ передал Дзержинскому перинатальному центруновое оборудование

29 июня в рамках очередной акции благотворительной программы «Мир без слез» ВТБ передал Дзержинскому перинатальному центру новое оборудование для оснащения симуляционного центра. Дзержинск впервые принял участие в проекте. Всего же в этом году помощь в рамках благотворительной программы банка получат 27 детских медицинских учреждений по всей России.

«ВТБ уже много лет системно поддерживает детские медицинские учреждения в рамках всероссийской благотворительной программы "Мир без слёз". Несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавирусной инфекции, банк продолжилзакупать и поставлять оборудование в больницы в соответствии с планом, который был составлен и утвержден в том году, а в 2021 году сформировал карту проекта с учетом ограничений, которые действуют до сих пор. В этот непростой период мы также смогли найти решение, которое позволило не отказываться от развлекательных мероприятий для детей — временно банк проводит их в формате онлайн. Программа "Мир без слёз" является приоритетной для банка, и потому мы преодолеем любые трудности, но обязательно выполним все обещания, данные медицинским учреждениям в России», — рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Проект «Мир без слез» реализуется ВТБ с 2003 года и является частью общебанковской программы «Здоровая страна». Его цель — поддержка и развитие здравоохранения в России, предоставление качественных медицинских услуг в любой части страны. Суть проекта заключается в приобретении медтехники, лекарств и расходных материалов для детских государственных медицинских учреждений. За это время помощь получили более 150 больниц в 73 регионах России.В частности, в Нижегородской областив разные годы впрограмме принимали участие Детская городская больница № 25 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода, Детская городская клиническая больница № 27 «Айболит» и Нижегородская областная детская клиническая больница.

По традиции для пациентов больниц проходят праздничные представления, ставшие уже неотъемлемой частью программы «Мир без слез». В настоящее время с целью предотвращения риска распространения COVID-19 праздники перенесены в онлайн формат. Сегодня в прямом эфире инстаграма@mirbezslez не только юным пациентам, но и пользователям по всей стране банк предоставил возможность пообщаться с героями передачи «Спокойной ночи, малыши!», которые ответили на вопросы участников трансляции, провели викторину и разыграли призы.

В этом году в программе принимают участие 27 больниц из 22 городов, в числе которых — Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, Салехард, а также с. Курумкан (Республика Бурятия).