Ещё три кинозала модернизируют в Нижегородской области в 2021 году

Фонд кино выделит 15 млн рублей на модернизацию кинозалов в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2021 году ещё три кинозала будут модернизированы в Нижегородской области по программе Фонда кино. В частности, 15 миллионов рублей пойдут на обновление учреждений в посёлках Ардатов, Мухтолово и Сухобезводное. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На каждый из кинозалов выделят по 5 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти деньги будут закуплено цифровое оборудование, киноэкраны, системы для 3D-показа, кресла, программно-аппаратные средства.

К слову, в 2020 году в рамках национального проекта «Культура» в ДК села Сухобезводное Семеновского района был проведён капитальный ремонт. Там заменили кровлю здания, обновили фасад здания и крыльцо. Рабочие также установили входную группу, заменили витражные окна, отремонтировали системы отопления и водоснабжения. Полностью был обновлен и зрительный зал.

Напомним, что в период с 2016-го по 2020 год по программе Фонда кино были обновлены 24 кинозала в Нижегородской области.

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