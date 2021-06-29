Благоустройство улицы Ковалихинская в Нижнем Новгороде завершено почти на 40%

Комплексное благоустройство улицы Ковалихинская в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба Нижегородского района.

Комплексное благоустройство улицы Ковалихинская в Нижнем Новгороде выполнено почти на 40%. Работы проводятся как по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», так и по проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского района.

- На участке от улицы Варварская к улице Фрунзе, выполнен ремонт тротуаров и дорожного покрытия. Кроме того, ведется замена бортового камня и устройство заездных парковочных карманов, - подчеркнул гендиректор ГУММиД Андрей Левдиков.

Также ведутся работы по асфальтировке проезда и тротуаров, полным ходом идет обустройство новой парковки на 300 квадратных метров и установка 460 метров ограждений у дома №49. Похожие работы проведут и у домов №47 и №77.

Напомним, что за счёт сэкономленных средств дворовые территории около 36 домов Нижнего Новгорода будут благоустроены этим летом. В списке выбранных участков значится улица Ковалихинская (№47, 49, 77).

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