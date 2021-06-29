В 14 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 14 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 124 485 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 53 601 зараженный, а остальные 70 884 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 625 человек) и на Бору (6 131 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (142 человека) и Спасском районе (193 человека).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 13 014
Ленинский – 8 145
Советский – 7 567
Московский – 5 707
Сормовский – 5 675
Канавинский – 5 538
Приокский – 4 095
Нижегородский – 3 860
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