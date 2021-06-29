В 14 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 14 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 124 485 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 53 601 зараженный, а остальные 70 884 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 625 человек) и на Бору (6 131 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (142 человека) и Спасском районе (193 человека).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 13 014

Ленинский – 8 145

Советский – 7 567

Московский – 5 707

Сормовский – 5 675

Канавинский – 5 538

Приокский – 4 095

Нижегородский – 3 860

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!