Шквалистый ветер повалил 37 деревьев и оставил без света 170 домов в Нижнем Новгороде 28 июня

В районах Нижнего Новгорода ликвидируют последствия прохождения шквалистого ветра. Фото: Пресс-службда городской администрации.

Последствия шквалистого ветра, скорость которого достигала до 25-30 метров в секунду, ликвидируют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Рано утром, около 6 утра, в единую диспетчерскую службу поступило 37 сообщений о поваленных деревьях, девять из которых упали прямо на автомобили. Больше всего упавших деревьев оказалось в Советском районе (16), следом идут Канавинский (6) и Нижегородский (6) районы, Ленинский район (5), Московский район (3) и Сормовский район (1).

- Деревья с проезжей части уже убраны. Аварийно-спасательный отряд был задействован на обеспечении доступа жителей в подъезды жилых домов и уборке деревьев, - подчеркнул мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Из-за стихии в четырёх районах города также произошло отключение электроэнергии. Без света остались жители 68 частных домов в Сормове, 20 домов – в Нижегородском районе, а также 80 домов – в Советском районе и двух домов Ленинского района.

- Уже частично восстановлено электроснабжение 80 домов Советского района. Работы по восстановлению линий электроснабжения и устранения последствий продолжаются, - подытожил глава города.

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