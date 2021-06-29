Новый рекорд: 14 100 нижегородцев вакцинировались от COVID-19

Новый суточный рекорд по вакцинации зафиксирован в Нижегородской области – за 28 июня прививку от COVID-19 сделали ещё 14 100 человек. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.
В настоящее время насчитывается 469 043 нижегородца, сделавших прививку от новой коронавирусной инфекции. К слову, второй компонент вакцины получили 357 565 человек.
- Спасибо за совместную работу, - поблагодарил местных жителей министр.
Ранее в Нижний Новгород и область поступило 532 695 доз вакцины.
Напомним, на данный момент вакцинация от коронавируса проводится в 139 пунктах, расположенных в медицинских учреждениях, а также вакцинироваться можно в «Поездах здоровья».
Прививочные пункты дополнительно открыты в ТРК «Небо», в ТРК «Индиго», в ТРЦ «Седьмое небо», в ТРЦ «Фантастика».
Запись на прививку организована через портал госуслуг, по телефону 112, через регистратуры поликлиник.
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