Новый рекорд: 14 100 нижегородцев вакцинировались от COVID-19

Новый суточный рекорд по вакцинации зафиксирован в Нижегородской области – за 28 июня прививку от COVID-19 сделали ещё 14 100 человек. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

В настоящее время насчитывается 469 043 нижегородца, сделавших прививку от новой коронавирусной инфекции. К слову, второй компонент вакцины получили 357 565 человек.

- Спасибо за совместную работу, - поблагодарил местных жителей министр.

Ранее в Нижний Новгород и область поступило 532 695 доз вакцины.

Напомним, на данный момент вакцинация от коронавируса проводится в 139 пунктах, расположенных в медицинских учреждениях, а также вакцинироваться можно в «Поездах здоровья».

Прививочные пункты дополнительно открыты в ТРК «Небо», в ТРК «Индиго», в ТРЦ «Седьмое небо», в ТРЦ «Фантастика».

Запись на прививку организована через портал госуслуг, по телефону 112, через регистратуры поликлиник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!