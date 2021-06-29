Найдено тело 12-летнего мальчика, пропавшего во время купания в Ветлуге

В Варнавинском районе велись поиски пропавшего во время купания ребёнка. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Многие нижегородцы, спасаясь от жары, в свободное время стараются отдыхать около водоемов, зачастую забывая, что такой отдых и не соблюдение правил поведения на воде может повлечь за собой трагедию.

Жуткая история произошла 28 июня недалеко от деревни Булдаково в Варнавинском районе. Двое 12-летних подростков отправились купаться на реку Ветлугу и, казалось бы, ничего не предвещало беды, но мальчиков подхватило сильное течение и стало утаскивать от берега.

Одному из мальчиков удалось спастись и всё-таки выбраться на сушу, но другой из воды уже не вышел. Тело ребёнка вынесло на отмель, его нашел рыбак в двух километрах ниже по течению от места происшествия.

К слову, очевидцы случившегося незамедлительно набрали номер «112», после чего на место происшествия приехала поисково-водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего было задействовано пять человек личного состава и одна единица техники.

Поиски тела мальчика осложнялись прошедшей накануне грозой и сильным течением реки.

- На месте происшествия также работали сотрудники Варнавинского пожарно-спасательного гарнизона и представители полиции, - уточнили в МЧС.

Специалисты призывают нижегородцев выбирать для отдыха только специально оборудованные для этого места. Необходимо также контролировать отдых детей на водоемах, не оставлять их без присмотра и говорить с ними об опасности отдыха у воды без присмотра взрослых.

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