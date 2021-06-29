Троих нижегородских экс-полицейских признали виновными за пытки задержанного

Троим бывшим полицейским вынесли приговор в Канавинском районном суде Нижнего Новгорода. Мужчин признали виновными за пытки задержанного нижегородца, однако лишать осужденных специальных званий не стали. Об этом сообщает пресс-служба МРОО «Комитет против пыток».

К слову, в своем последнем слове подсудимые просили суд их оправдать, но этого не произошло.

Известно, что двоих сотрудников приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, наказание они будут отбывать в колонии общего режима. Ещё одного полицейскому дали условное наказание в виде двух лет лишения свободы.

- Мы не удовлетворены этим решением суда, поэтому будем обжаловать приговор, – говорит юрист Комитета против пыток Сергей Шунин. – После вступления приговора в законную силу мы подадим иск о компенсации Леониду Мурскому морального вреда, причиненного преступлением экс-полицейских.

Напомним, что 19 марта 2015 года житель Нижнего Новгорода обратился в Комитет против пыток, утверждая, что полицейские скрутили его возле подъезда своего дома и доставили в отдел, после чего начали выбивать у него признание в продаже наркотиков. По словам пострадавшего, полицейских также обещали вывезти его на Гребной канал и там утопить.

- Я уже был весь в крови, воспринимал обещания вывезти меня на Гребной канал как прямую угрозу моей жизни, поэтому под диктовку полицейского написал явку с повинной, - рассказал нижегородец. - Также под диктовку они заставили меня написать подробности изготовления наркотических средств.

Как оказалось, позже мужчину осудили на 4,5 года. Подписав документ о невыезде, нижегородец был отпущен и сразу же направился зафиксировать полученные травмы. Сначала у него обнаружили ушибы и ссадины лба, подозрение на перелом тел 6-7-го шейных позвонков без смещения.

Немного позднее судмедэкперты сделали следующие выводы: «Закрытая черепно-мозговая травма: сотрясение головного мозга, кровоподтеки и ссадины лица, лобной области, кровоизлияние в мягкие ткани (гематома) затылочной области. Повреждения, входящие в комплекс закрытой черепно-мозговой травмы, носят характер тупой травмы, т.е. образовались от действия тупого предмета, механизмом возникновения которых является удар, сдавление, трение».

Юристы обратились в интересах пострадавшего в Следственный комитет, а также в управление собственной безопасности МВД. За время доследственной проверки следователи вынесли шесть постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе на пытки.

Только 22 мая 2019 года в отношении трёх полицейских возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». В октябре мужчин задержали и сделали невыездными, а в мае 2020 года предъявили обвинение.

Расследование этого уголовного дела дважды приостанавливалось из-за обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса. В ходе судебного следствия подсудимые вину не признали.

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