В двух районах Нижнего Новгорода отключили свет 29 июня

Сегодня, 29 июня, сразу два района Нижнего Новгорода затронуло частичное отключение электроэнергии. Причиной всех отключений послужили плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.
В Нижегородском районе с 08:00 до 17:00 без света остались жители домов по улице Ошарская (№8, 1/2), улице Ковалихинская (№26,28,33), улице Варварская (12,14) и улице Нестерова(№35-41).
Отключения света также уже произошло в Автозаводском районе. Здесь до 17:00 обесточили дома на улицах Гайдара (№18) и Космическая (№49).
Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 28 июня, без горячей воды остались жители Приокского района, а без света пришлось посидеть людям в Ленинском районе.
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