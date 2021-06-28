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Общество28 июня 2021 20:05

Пять нижегородских вузов вошли в ТОП-100 лучших в стране по версии Forbes

Одну из самых высоких позиций занял университет имени Лобачевского
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Пять нижегородских вузов попали в ТОП-100 лучших высших учебных заведений России 2021 года. Об этом сообщает «NewsRoom» со ссылкой на сайт журнала.

Одну из самых высоких позиций занял Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Этот вуз разместился на 50 позиции с итоговым баллом 32,74.

Чуть ниже на 54 строчке рейтинга оказался Приволжский исследовательский медицинский университет. Количество его баллов составило 32,36.

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки набрала 30,64 баллов и расположилась на 65 месте.

На 78 позиции с 29,44 баллами оказался лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, а 84 место было отдано техническому университету им. Р.Е. Алексеева, балл этого вуза составил 28,94.

При составлении рейтинга учитывалось множество факторов, среди которых качество самого образования, международное признание, нетворкинг и востребованность учеников на рабочем рынке.

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