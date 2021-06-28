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Общество28 июня 2021 19:31

Музыкальный фонтан с круглой чашей в парке «Швейцария» готов на 85%

Он находится на главной площади центральной зоны парка
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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На центральной площади нижегородского парка «Швейцария» готовят основание под новое мощение.

На центральной площади нижегородского парка «Швейцария» готовят основание под новое мощение.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде продолжается масштабное благоустройство к 800-летию города. Сейчас активные работы ведутся на территории, расположенной на входе рядом с остановкой «Медицинская». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На главной площади центральной зоны парка рабочие демонтируют существующее дорожное покрытие и подготавливают основание для нового. После этого начнется укладка плитки и устройство высоких цветников, борт которых можно будет использовать в качестве скамей.

На одной из аллеи центрального парка уже установили круговую беседку-качель, на которой одновременно качаться смогут 32 человека. Также недалеко от этого места монтируют музыкальный фонтан с круглой чашей, его готовность оценивается на 85%.

Отметим, что сейчас продолжаются работы по установке новых опор освещения и системы видеонаблюдения. Большое внимание уделяется комплексу из трех кафе, где рабочие заняты отделкой помещений, и открытых торговых точек, состоящих из шести киосков под единой кровлей.

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