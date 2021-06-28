Доследственную проверку организовали по факту гибели подростка в реке Узола в Городецком районе

В Городецком районе по факту гибели подростка при купании в реке организована доследственная проверка. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В понедельник, 28 июня, в следственный комитет поступила информация о гибели 13-летнего подростка на реке Узола в деревне Варварское Городецкого района. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

По данному факту была организована доследственная проверка. На место происшествия выезжали следователи, они осмотрели тело погибшего и видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, в месте, необорудованном для купания, плавали двое подростков-ровесников, но на сушу выбраться смог только один, другой – утонул. К слову, в том месте, где купались мальчишки, река имеет большую глубину и сильное течение.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

В связи с резким увеличением числа погибших при купании в водоемах, родителям рекомендуют ограничить бесконтрольный доступ несовершеннолетних к водоемам без сопровождения взрослых.

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