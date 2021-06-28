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Общество28 июня 2021 18:21

Только восемь пляжей Нижнего Новгорода пригодны для купания

Нижегородцам напоминают соблюдать правила безопасности на воде
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Специалисты ГОЧС призывают нижегородцев купаться только на оборудованных пляжах, где дежурство несут спасатели. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Специалисты ГОЧС призывают нижегородцев купаться только на оборудованных пляжах, где дежурство несут спасатели. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Только восемь пляжей подходят для купания в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствуют Лунское и Пестичное озёра в Сормовском районе, а также озёра парка культуры и отдыха II очереди по проспекту Молодежный и парка имени 777-летия в Автозаводском районе.

Смело купаться можно на Первом и Третьем озерах Щелоковского хутора. И не стоит забывать про отдых у озера Больничное в Канавинском районе, а также на пляже «Березовая роща» у озера Сортировочное.

Напомним, что даже на официальных пляжах не стоит забывать простые правила поведения при купании. Нельзя заходить в воду в нетрезвом виде и нырять в незнакомых местах. Необходимо также контролировать отдых детей на водоемах и не устраивать водных игр, связанных с захватами.

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