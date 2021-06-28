Годовалая девочка выпала из окна пятого этажа в Кстово и осталась жива

Годовалая малышка выпала из окна квартиры пятого этажа в Кстово. Несчастный случай произошел во втором микрорайоне в минувшую субботу 26 июня. Информацией об этом анонимно поделились в паблике «Подслушано у мамочек в городе Кстово» в социальной сети «ВКонтакте».

Из-за жары, стоящей на улице, окна в квартире были открыты, а единственной преградой на пути малышки, которая взобралась на окно, стала лишь москитная сетка. Девочка облокотилась на хлипкую конструкцию, а ты, не выдержав веса, рухнула вместе с ребёнком вниз.

Упав с огромной высоты, малышка осталась жива, её немедленно госпитализировали в больницу.

- Состояние тяжёлое, ребенок перенёс операцию, - рассказали в Нижегородской областной детской клинической больнице. – Сейчас девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Кстати, обстоятельствами и причиной произошедшего уже заинтересовались в Нижегородской прокуратуре. Кстовский городской прокурор проведет проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – заверили в ведомстве.

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