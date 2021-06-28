14-летний мальчик утонул в реке Узола в Городецком районе

Аномальная жара уже больше недели стоит в Нижегородской области. Многие люди, не выдерживая натиска высоких температур, отправляются охладиться в ближайших водоёмах, но всё чаще и чаще такие «вылазки» оборачиваются трагедией.

Так, сегодня, в 14:30 стало известно о том, что подросток 14 лет утонул в реке Узола в Городецком районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, трагедия произошла в деревне Варварское.

Мальчик 2007 года рождения утонул в месте, которое не было оборудовано для купания.

- Обстоятельства гибели устанавливаются, - подчеркнули специалисты.

Напомним, что это уже 29 случай гибели людей на водоемах в Нижегородской области.

В связи с этим специалисты призывают нижегородцев выбирать для отдыха только специально оборудованные для этого места. Однако даже на официальных пляжах не стоит забывать простые правила поведения при купании.

Например, нельзя заходить в воду в нетрезвом виде, нырять в незнакомых местах и заплывать за буйки. Также важно помнить про судовой ход и не приближаться к таким местам. Необходимо также контролировать отдых детей на водоемах и не устраивать водных игр, связанных с захватами.

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