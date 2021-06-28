Птицефабрика «Павловская» ведёт свою деятельность с множественными нарушениями

В деятельности птицефабрики «Павловская» выявишли 40 нарушений природоохранного законодательства. Фото: пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия

Выездная проверка прошла на территории трёх площадок птицефабрики «Павловская», все они относятся к объектам первой категории негативного воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Специалистами зафиксировано 40 случаев не соблюдения природоохранного законодательства.

Во-первых, очистные сооружения предприятия находятся в неудовлетворительном состоянии, за счёт чего эффективность их работы снижена. Лабораторные исследования показали, что содержание загрязняющих веществ после очистки превышает установленные нормы. Также были выявлены несоответствия в проектных решениях и требованиях технической документации.

Нарушения обнаружили и в части охраны атмосферного воздуха. Как оказалось, инвентаризация источников выбросов проводилась не в полном объёме, ещё предприятие не сокращает выбросы в атмосферу во время наступления неблагоприятных метеоусловий.

Требования природоохранного законодательства проигнорированы также в части обращения с отходами производства и потребления. Присутствуют факты сокрытия или искажение экологической информации.

Кроме того, птицефабрика «Павловская» осуществляет определенные виды деятельности без необходимых лицензий и несвоевременно, а также не в полном объеме оплачивает квоту за негативное воздействие на окружающую среду.

В ближайшее время Росприроднадзор вынесет постановления о привлечении к административной ответственности должностных лиц птицефабрики. Естественно, вынесены и предписания об обязательном устранении нарушений.

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