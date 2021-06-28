В 22 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 22 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 124 149 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 53 469 зараженных, а остальные 70 680 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 595 человек) и на Бору (6 122 человека).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (141 человек) и Спасском районе (189 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 994
Ленинский – 8 085
Советский – 7 558
Московский – 5 703
Сормовский – 5 655
Канавинский – 5 534
Приокский – 4 091
Нижегородский – 3 849
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