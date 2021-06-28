Волонтеров для борьбы с третьей волной COVID-19 набирают в Нижегородской области

Для борьбы с третьей волной COVID-19 в больницы Нижегородской области вновь требуются волонтеры. Требуются волонтеры-медики, помощники в call-центры, кураторы участков и автоволонтеры, которые занимаются развозом врачей. Об этом региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

Предложить свою помощь можно по телефонам: 8 (906) 366-64-96; 8 (930) 720-07-30. Для этого необходимо отправить сообщение, в котором будет указано ваше ФИО, в каком городе и районе находитесь, а также деятельность, в которой вы были бы полезны.

К слову, волонтёрам-медикам следует обращаться по отдельному номеру: 8 (920) 072-03-58.

Всем желающим помочь в борьбе с коронавирусом можно обратиться в центр координации волонтёров Победы по телефону: 8 (915) 942-43-54.

Напомним, что за последние сутки в регионе выявлено 332 новых случая заражения COVID-19. Общее число зараженных в Нижегородской области достигло 124 149 человек.

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