Пятеро детей утонули в водоемах Нижегородской области с начала купального сезона

Ситуация с гибелью на водоемах в Нижегородской области ухудшается каждый день. В период с 1 по 28 июня число утонувших успело достигнуть 28 человек, среди которых пятеро – дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Первое происшествие произошло ещё в самом начале лета – 3 июня в пруду «Новый» в Сергаче утонул 9-летний ребёнок. Мальчик купался в необорудованном для этого месте.

К несчастью, 19 июня было найдено ещё два утонувших ребёнка. Одна трагическая новость пришла из Нижнего Новгорода, там 14-летний мальчик утонул в Первом озере Щелковского хутора. Известно, что проводились все необходимые реанимационные мероприятия, однако прибывшие вскоре медики констатировали смерть.

Другой случай произошел в деревне «Голянищево» Вачского района. Там из акватории Оки вытащили тело 13-летней девочки.

Уже 24 июня печальная статистика пополнилась ещё одним случаем – в Оке на территории города Павлово найдена 13-летняя девочка. Она утонула при купании.

В это же день ещё одна 13-летняя девочка утонула в реке Пьяна в селе «Ревзень». Тело достали из воды местные жители. Ребенок погиб в свой день рождения.

- Анализ гибели показал, что все трагедии зарегистрированы в несанкционированных местах для купания, - отмечают в МЧС.

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