Ливни и грозы надвигаются на Нижегородскую область 28 июня

В ближайшие часы в Нижнем Новгороде и области прогнозируются грозы. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Неблагоприятное погодное явление будет сопровождаться ливнями, градом и отдельными порывами юго-восточного ветра от 13 до 18 метров в секунду. Плохая погода может сохраниться и вечером.

Риск возникновения ЧС муниципального уровня возрастает в связи с объявленным экстренным предупреждением. В частности, возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных громоотводами. Также возможны нарушения в работе систем ЖКХ.

В такую непогоду на дорогах Нижегородской области может возрасти количество ДТП, а из-за обильных осадков и неисправности ливнёвок ожидаются локальные подтопления. Также вероятно затопление низин, дорог и низководных мостов, опор ЛЭП и сельхозугодий. Возникает угроза оползней, размыва насыпи ЖД и автодорог.

Напомним, что во время грозы не стоит прятаться под деревьями, лучше укрыться в ближайшем доме или магазине. Также следует держаться подальше от линий электропередач.

Если вы находитесь дома, то не стоит подходить к окнам и дверям, а ещё лучше отключить все бытовые и электроприборы. При отключении света лучше использовать электрически фонари и проявлять осторожность при обращении с открытым огнем.

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