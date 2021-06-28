Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 28 июня

В понедельник, 28 июня, в Нижнем Новгороде ожидается плановое отключение воды и света. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 17:00 остались жители Ленинского района. Отключения затронули тех, кто проживает в доме №10 по улице Радио, а также в доме №1А по улице Должанская.

Без горячей воды с 09:00 до 13:00 сегодня остались два дома в Приокском районе – №2 и №3 по улице 40 лет Победы.

Напомним, аналогичные плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 24 июня, в Ленинском районе без электроэнергии остались пять улиц.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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