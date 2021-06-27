Олег Лавричев:«Благодаря активной молодежи Нижний Новгород становится территорией для новых открытий»

Председатель городской Думы Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем молодежи. Об этом сообщает управление по связям со СМИ Думы Нижнего Новгорода.

- Молодость – это первый серьезный жизненный рубеж. Время смелости, решительности, амбиций, неиссякаемой энергии и энтузиазма, ярких экспериментов и претворения в реальность смелых планов и невероятных идей.

В молодости у человека появляются друзья и единомышленники, которые остаются с ним на всю жизнь.

Принято считать, что молодость скоротечна. Если созидательно провести этот жизненный период, можно сделать уверенный шаг от юности и молодости к социально ответственной взрослой жизни.

Как Председатель городской Думы Нижнего Новгорода я всегда открыт к диалогу с молодым поколением. Нижегородская молодежь – мощная движущая сила, передовой авангард прогресса и инноваций. Именно благодаря активной молодежи Нижний Новгород становится местом притяжения и реализации лучших научных, социальных и творческих проектов, территорией для новых открытий. От того, насколько целеустремленной будет наша молодежь сегодня, зависит то, в каком обществе мы будем жить завтра.

Желаю каждому молодому человеку найти и реализовать свою индивидуальность, чтобы каждое начинание служило на благо развития Нижнего Новгорода и нашего региона. Не бойтесь экспериментировать и двигаться вперед. Каждая ступень жизненной лестницы – шаг к намеченной цели!