Более 200 человек вакцинировалось на третьем дне фестиваля «Столица Закатов»

Более 200 человек вакцинировались на третьем дне фестиваля «Столица Закатов» Фото: «Центр 800»

Более 200 человек сделали прививку от коронавируса на фестивале «Столица закатов» в Нижнем Новгороде в субботу, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Организаторы подготовили специальные пункты, где можно было сдать экспресс-тесты, а также, сделали бесплатным тестирование для несовершеннолетних. Помимо этого, на территории фестиваля работал мобильный пункт вакцинирования для людей 18 лет и старше.

Так, на третьем дне фестиваля всего провели 697 экспресс-тестов, из которых 278 были бесплатными. Также известно, что 231 гость фестиваля вакцинировался в мобильном пункте, что в два раза больше, чем в прошлые дни.

Напомним, что попасть на фестиваль «Столица закатов» можно будет по специальному браслету. Получить специальный браслет можно будет, предоставив организаторам оригинал (qr-кода с ЕПГУ) одного из следующих документов: сертификата профилактической прививки от COVID-19; отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 (действителен три дня); результата исследования на наличие антител к COVID-19 (действителен 60 дней); «универсального документа посетителя мероприятий» (находится в разработке); для детей младше 18 лет нужен экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (действителен три дня).

Также, 692 экспресс-теста, среди которых 210 было для детей, сделали нижегородцы для прохода на второй день фестиваля «Столица закатов». Всего мероприятие посетило 6100 человек.