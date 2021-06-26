120 новых пожарных машин поставят в Нижегородскую область

В Нижегородскую область направят свыше 120 единиц новой пожарной техники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Машины поставит АО «Сбербанк лизинг», они заключили договор на шесть лет с ГКУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области». Стоимость контракта по договору составила 1,36 млрд руб.

Глеб Никитин также отметил, что на данный момент борьба с огнем - одно из важнейших направлений работ по обеспечению безопасности в Нижегородской области. Закупка новой техники поможет пожарным в выполнении самых сложных задач.

- Наше сотрудничество позволит обеспечить пожарные части Нижегородской области новой современной техникой. Жаркие летние месяцы являются наиболее неблагополучным периодом с точки зрения пожароопасности, и оснащение пожарных частей дополнительным парком машин позволит снизить риски и оперативно в случае пожара локализовать места возгорания, - также подчеркнул генеральный директор АО "Сбербанк Лизинг" Вячеслав Спиров.

Напомним, что в Нижнем Новгороде ввели запрет на посещение городских лесов из-за высокой пожароопасности. На территории города установился IV класс пожарной опасности. Нижегородцев призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.