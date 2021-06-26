Обновленный центр культуры «Рекорд» откроется в августе

В Центре культуры «Рекорд» завершаются ремонтно-реставрационные работы. Обновление объекта культурного наследия было реализовано в рамках программы «Реставрация 800» - к юбилею города. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области.

Согласно контракту, ремонтные работы завершатся к 20 июля, а сами двери центра культуры «Рекорд» откроются к 20 августа.

- Конечно же, мы будем стремиться открыть “Рекорд” раньше», – подчеркнула первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Кроме того, в здании появятся три новых выставочных пространства, киноконцертный зал на 260 мест, лекторий на 40 мест и зона коворкинга, обновится интерьер.

- Мы сохранили все архитектурные элементы, которые можно было сохранить. В фойе воссоздали часть утраченной внутренней отделки. Нам очень хорошо удалось показать историчность “Рекорда” – лепной декор и ротонду сохранили в том облике, как задумывались архитектором Яковлевым. Здесь очень гармонично сочетаются исторические и современные функции здания, – рассказал генеральный директор ЗАО «СМУ-77» Владимир Молоканов.

А главной особенностью обновленного Центра культуры «Рекорд» станет 5-метровая скульптура читающей девочки от известного художника Дмитрия Аске. Ее установят в холле на первом этаже, где после будет выставочное пространство.

Отметим, что реставрационные работы в Центре культуры ведутся уже с 2019 года. На первый этап реализации работ по сохранению объекта культурного наследия было выделено 36 млн рублей. Тогда, отремонтировали ротонду и все инженерные сети.