Искусственный интеллект выявит покупателей фальшивых справок о вакцинации в Нижегородской области Фото: Instagram @melikdavidmsk

Искусственный интеллект, который сможет выявить получателей фальшивых справок от коронавируса, запустят в Нижегородской области. Об этом сообщил в своем Instagram заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он также отметил, что для поиска покупателей «липовых» документов задействуют целый арсенал: единую базу данных вакцинированных, базу ТФОМС, лабораторную базу данных и МИС медицинских организаций.

Ранее стало известно, что фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса начали продавать через интернет в Нижегородской области. Вся информация о продаже и покупке этих документов передана в полицию для заведения уголовного дела.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области также опубликовал фотографии поддельных документов: прививочный сертификат стоимостью 2 тысячи рублей, справка, освобождающая от прохождения вакцинации за тысячу рублей, и объявление о выдаче справки о прохождении вакцинации без прохождения процедуры в поликлинике.