Найденный в лесу пенсионер скончался в больнице от обезвоживания

Пенсионер, которого спасли после пятидневного пребывания в лесу, скончался в больнице. Об этом сообщает Минздрав Нижегородской области со ссылкой на администрацию больницы имени Н.А. Семашко.

Мужчину доставили в больницу в отделение интенсивной терапии в четверг, 24 июня. Изначально, 63-летнему нижегородцу ставили диагноз «инсульт», но позже он не подтвердился. Врачи больницы имени Н.А. Семашко долго боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Пенсионер скончался в пятницу, 25 июня, причиной стало сильное обезвоживание организма.

Напомним, что 63-летний пенсионер провел в лесу под Нижним Новгородом пять суток. Мужчина ушёл из дома еще 19 июня. Поиски продолжались почти двое суток. Все это время они звали его, надеясь услышать отклик. И вот когда надежда уже почти иссякла, они внезапно услышали слабый голос. Как оказалось, мужчина был сильно истощен и уже не мог передвигаться самостоятельно.