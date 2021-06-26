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Общество26 июня 2021 15:23

Четырех нижегородцев оштрафовали за курение кальянов

Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению любителей кальяна
Екатерина КУРОЧКИНА
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Четырех жителей Нижнего Новгорода оштрафовали за курение кальянов на Нижневолжской набережной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сейчас территорию набережной патрулируют сотрудники полиции и выявляют нарушителей общественного порядка. Теперь к ним относятся те, кто курит кальян в общественных местах. Во время последней проверки в пятницу, 25 июня, сотрудники полиции составили четыре таких протокола.

Стоит отметить, что, согласно новым изменения в указ о режиме повышенной готовности, с 20 июня курение кальянов в общественных местах запрещено.

Так, за такое нарушение предусматриваются штрафы: для граждан составляют от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.

Напомним, что с 18 июня на массовые мероприятия в Нижегородской области будут пускать только при наличии медицинских справок.