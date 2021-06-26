Нижегородцы заметили в небе необычный светящийся объект 25 июня Фото: группа Вконтакте «Нижний Новгород без цензуры»

В небе над Нижним Новгородом местные жители заметили необычный объект в пятницу, 25 июня. Видео, снятое очевидцами, было опубликовано в Instagram @bez_cenznn.

- Кто знает, что за объект вчера так эффектно передвигался в небе, а потом просто растворился в темноте?! Может кто-то еще наблюдал?, - написал автор видео в в Instagram.

Как утверждали очевидцы, объект передвигался в небе, а потом растворился в темноте. Позже стало известно, что 25 июня примерно в 22:45 с космодрома Плесецк в Архангельской области была запущена ракета Союз-2.1Б с военным спутником.

- Это примерно 700 километров от Нижнего Новгорода, но такое расстояние не оказалось помехой для наблюдений, — прокомментировали очевидцы.

Напомним, что 12 января необычное природное явление могли наблюдать минувшей ночью жители Дзержинска. После полуночи в небе над городом будто бы зависли сияющие световые столбы, поднимающиеся ввысь. Их было много, и все они были разного цвета: бело-лунного, голубого, оранжевого – разноцветный световой лес.