Новые сети наружного освещения построят в Нижнем Новгороде в этом году

Новые сети освещения построят в Нижнем Новгороде до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Мы уже реализуем крупнейший в Европе, по оценкам специалистов, энергосервисный контракт. Нижний Новгород этим летом получит новое освещение, однако это не решает проблему полностью. Ведь в городе есть места, где фонарей никогда не было, а энергосервисный контракт не подразумевает строительства новых линий, - подчеркнул глава города Юрий Шалабаев.

Так, на сегодняшний момент уже заменили больше половины из 65 тысяч светильников.

Также стоит отметить, что на использовании новых светильников город сэкономит 69% средств, ранее уходивших на оплату электроэнергии. Именно за счет этого и оплачивается энергосервисный контракт, для которого не нужны дополнительные затраты из городского бюджета.

Напомним, что заменить ртутные уличные светильники на светодиодные обещают в администрации Нижнего Новгорода. Проект модернизации представили на заседании постоянной комиссии по экологии городской Думы 18 февраля 2020 году.