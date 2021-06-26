Нижегородцам запретили посещать леса

В Нижнем Новгороде ввели запрет на посещение городских лесов из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на МКУ «Нижегородское городское лесничество».

Кроме того, на территории города установился IV класс пожарной опасности. Нижегородцев призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Сейчас, во время высокого уровня пожароопасности, действует запрет на разведение костров, сжигание мусора в лесах, населенных пунктах и прилегающих территориях, проведение пожароопасные работы, приготовление пищи на углях на землях лесного фонда.

Так, для граждан штраф за нарушение требований пожарной безопасности предусматривает от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (это новый вид штрафа), – от 30 до 40 тысяч рублей и для организаций (юридических лиц) - от 200 до 400 тысяч рублей.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в городских лесах из-за наступления жары установили «желтый» уровень опасности. МКУ «Нижегородское городское лесничество» организовало патрулирование по 13-ти маршрутам для пресечения поджогов и обнаружения пожаров, общая протяженность которых 395 км. Для этих целей было создано 8 групп, а в выходные и праздничные дни, и также особые дни высокой и чрезвычайной пожарной опасности к группам присоединяются сотрудники полиции, МЧС и администрации районов.