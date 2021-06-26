Более 452 тысяч нижегородцев вакцинировались к 26 июня

На сегодняшний день, 26 июня, уже 452,4 жителя Нижегородской области привились от covid-19. В их число вошли как те, кто сделал оба компонента вакцины – таких большинство, так и те, кто сделал пока только одну. Об этом сообщил в своем Instagram заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что за июнь около 90 тысяч нижегородцев привились от коронавирусной инфекции, из них 40 тысяч прошли вакцинацию за последнюю неделю. Также известно, что сейчас в регионе работают 140 пунктов вакцинации.

- Темпы вакцинации в регионе резко возросли. Всё больше нижегородцев решают защитить своё здоровье и помочь стране в борьбе с пандемией коронавируса. Пока растёт и число заболевших, но при активной прививочной кампании и соблюдении необходимых мер безопасности ситуация обязательно стабилизируется, — подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что главный санитарный врачи Нижегородской области подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда профессий.

Кроме того, фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса начали продавать через интернет в Нижегородской области.