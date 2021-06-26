Суд решил взыскать с подрядчика станции метро «Стрелка» миллиардные долги

Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело о банкротстве ООО СК «Управление строительства-620». В среду, 23 июня, он решил взыскать с бывшего директора и учредителя компании Владислава Костенко около 3,5 млрд рублей непогашенной задолжности. Об этом сообщает «Коммерсант — Приволжье».

Конкурсный управляющий УС-620 Мадина Бекназарова подала иск, в котором попросила взыскать с Владислава Костенко 3,48 млрд рублей.

Точная сумма взыскания еще не определена, она станет известна только после окончательного формирования конкурсной массы банкрота.

Так, станция «Стрелка» была открыта 12 июня 2018 года. Однако, дату открытия неоднократно переносили. Сначала несколько раз подряд задерживали зарплату строителям, потом арестовали экс-гендиректора компании-подрядчика по делу о хищении 40 миллионов рублей и вот новая незадача – нижегородское охранное предприятие подало иск о банкротстве подрядчика ООО «СК «Управление строительства-620». Причина – огромные долги предприятия. На данный момент СУ СК уже более двух лет расследует дело о хищении при строительстве станции метро «Стрелка».

Напомним, что почти миллиард рублей был потрачен с нарушениями при строительстве станции метро «Стрелка».