Вторая очередь благоустройства площади перед канаткой в Нижнем Новгороде завершится к 15 августа

ООО «Энергоконсалт» займётся второй очередью благоустройства площади перед станцией канатной дороги в Нижнем Новгороде. На эти цели будет направлено 60 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Обновлению подлежит часть территории вокруг самой станции, а также участок улицы Сеченова, где находится новый проход к канатке. Благоустройство этих общественных пространств завершится к 15 августа 2021 года.

В рамках инфраструктурной программы «Среда 800» на площади перед станцией канатной дороги выполнят мощение пешеходной зоны, установят деревянный настил для площадок. Рабочие также займутся озеленением территории и проведут декоративное и функциональное освещение.

Но самая ключевая задача всей концепции – соединить улицу Большую Печёрскую со входом на канатную дорогу, что подразумевает удобную функциональную перепланировку территории. В том числе, проект включает в себя тропу, идущую вниз по склону.

Напомним, что ещё в прошлом году в рамках подготовки к 800-летию города серый забор и тёмные закоулки перед станцией "Нижегородская" канатной дороги убрали, а на их месте создали полноценную площадь. Тут и новое освещение, навигация, зоны отдыха с городской мебелью и клумбами и парковка. Помимо прочего, оборудована смотровая площадка на сторону Бора с местами для отдыха.

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